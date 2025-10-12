سیلاب متاثرین،انفرا سٹر کچر بحالی کا ہدف،ضلعی انتظامیہ فیلڈ میں متحرک
ڈپٹی کمشنر کا موٹروے جلالپور کا دورہ ،متعلقہ محکموں کی بریفنگ میں شرکت، آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ، گفتگو
ملتا ن (وقائع نگار خصوصی،لیڈی رپورٹر)سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے امدادی اور بحالی کا آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے موٹر وے جلالپور سیکشن کا دورہ کیا اور مرمتی کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسروں نے انہیں جاری کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں قائم خیمہ بستی کا بھی معائنہ کیا اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ۔ وسیم حامد سندھو نے مزید کہا کہ متاثرہ علاقوں میں بحالی کے تمام اقدامات حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق جاری ہیں اور کسی بھی متاثرہ خاندان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔
انہوں نے بتازیا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے سروے کا عمل تیزی سے جاری ہے تاکہ نقصانات کا درست تخمینہ لگا کر ہر مستحق خاندان کو بروقت مدد فراہم کی جا سکے ۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عوام کو معیاری اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی کے اقدامات تیز کر دیئے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے اچانک ساؤتھ سٹی ہسپتال کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی، آؤٹ ڈور اور ان ڈور وارڈز کا جائزہ لیا، مریضوں سے ملاقات کی اور ان سے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ انہوں نے ہسپتال میں دستیاب ادویات، طبی آلات اور صفائی کے نظام کا بغور جائزہ لیا اور متعلقہ عملے کو بہتری کے لیے ضروری ہدایات جاری کیں۔وسیم حامد سندھو نے کہا کہ عوام کو صحت کے شعبے میں بہترین سہولیات فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔