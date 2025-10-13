صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
زندگیاں خطرے میں ڈالنے والے میپکو لائن مین ہمارے ہیرو،ناصر محمود

ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو بہاولنگر سرکل خالد حسین کی ہدایت پر ہارون آباد ڈویژن میں سیفٹی سیمینار منعقد ہوا۔۔۔

 سیمینار کا مقصد لائن سٹاف میں سیفٹی شعور اجاگر کرنا اور دورانِ ڈیوٹی حفاظتی اصولوں پر سختی سے عملدرآمد کو یقینی بنانا تھا۔ایگزیکٹو انجینئر آپریشن میپکو ہارون آباد ڈویژن ناصر محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لائن مین ہمارے ہیرو ہیں جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر بجلی کی فراہمی یقینی بناتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا تحفظ ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ سیفٹی اصولوں پر سختی سے عمل کرکے قیمتی جانوں کے ضیاع اور حادثات کی شرح میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے ۔

