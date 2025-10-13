صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی اے کی تجاوزات کیخلاف کارروائیاں جاری

  • ملتان
وہاڑی روڈ، ویڈا بس سٹاپ اور شاہ رکن کالونی میں آپریشن، نوٹسز بھی جاری

ملتان (وقائع نگار خصوصی)ایم ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم کی جانب سے تجاوزات کے خاتمے کے لئے کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ ایم ڈی اے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اتوار کے روز وہاڑی روڈ 17 کِسی نیوں ویڈا بس سٹاپ کے اطراف قائم تجاوزات، بشمول کھوکھے اور کیبن، کو ہیوی مشینری کی مدد سے ہٹوا دیا۔اسی طرح وہاڑی چوک اور اطراف میں بھی تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سڑکوں کو کلیئر کرا دیا گیا تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر بنائی جا سکے ۔علاوہ ازیں، ایم ڈی اے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے عوامی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے شاہ رکن کالونی بی بلاک اور اطراف میں قائم مستقل تجاوزات کے خاتمے کے لئے حتمی وارننگ نوٹسز بھی تعمیل کروائے ۔ترجمان کے مطابق، تجاوزات کے خلاف مہم بلا امتیاز جاری رہے گی اور کسی بھی غیر قانونی تعمیر یا قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ تجاوزات کے خاتمے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ شہر کو صاف، کشادہ اور رہنے کے قابل بنایا جا سکے ۔

 

