ذہنی صحت برقرار رکھنے کیلئے مثبت سوچ ضروری، کلثوم پراچہ
ملتان (لیڈی رپورٹر)وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے ڈرگ ری ہیبلی ٹیشن سنٹر سوشل ویلفیئر ملتان میں ‘‘ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ’’ کے موقع پر سی سی ایل فارما کے تعاون سے منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔۔۔
تقریب کی صدارت معروف سماجی شخصیت خالد محمود بٹ نے کی۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے کہا کہ خوشگوار زندگی کیلئے ضروری ہے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت کا بھی خیال رکھا جائے ۔ مثبت سوچ ذہنی تندرستی برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔