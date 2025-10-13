صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذہنی صحت برقرار رکھنے کیلئے مثبت سوچ ضروری، کلثوم پراچہ

  • ملتان
ذہنی صحت برقرار رکھنے کیلئے مثبت سوچ ضروری، کلثوم پراچہ

ملتان (لیڈی رپورٹر)وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے ڈرگ ری ہیبلی ٹیشن سنٹر سوشل ویلفیئر ملتان میں ‘‘ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ’’ کے موقع پر سی سی ایل فارما کے تعاون سے منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔۔۔

 تقریب کی صدارت معروف سماجی شخصیت خالد محمود بٹ نے کی۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے کہا کہ خوشگوار زندگی کیلئے ضروری ہے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت کا بھی خیال رکھا جائے ۔ مثبت سوچ ذہنی تندرستی برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر