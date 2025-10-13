تجارتی استحکام کیلئے طویل المدتی پالیسی ناگزیر، راشد اقبال
بزنس کمیونٹی معیشت کی مضبوطی کیلئے کوشاں، حکومت سازگار ماحول فراہم کرے
ملتان (لیڈی رپورٹر)سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں راشد اقبال نے کہا ہے کہ بزنس کمیونٹی ملکی معیشت کو ٹھوس اور پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کیلئے سرگرم ہے ، تاہم معاشی استحکام کیلئے متعلقہ اداروں کو بھی تاجر برادری سے مشاورت کے ذریعے طویل المدتی پالیسیاں تشکیل دینا ہوں گی۔اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ تشویشناک ہے اور برآمدات میں کمی باعثِ فکر ہے ۔ حکومت نے برآمدات کو سو ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف رکھا ہے مگر اس کیلئے توانائی کے نرخ اور پالیسی ریٹ کو علاقائی ممالک کے برابر لانا ضروری ہے ۔انہوں نے کہا کہ اگر بجلی کے فی یونٹ نرخ 9 سینٹ اور پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے تو پاکستانی مصنوعات عالمی منڈیوں میں مؤثر مسابقت کر سکتی ہیں۔ میاں راشد اقبال نے تجویز دی کہ معاشی پالیسیاں کم از کم دس سال کی مدت کیلئے ہونی چاہئیں تاکہ سرمایہ کار اور برآمد کنندگان طویل منصوبہ بندی کے ساتھ صنعتی پیداوار بڑھا سکیں۔انہوں نے کہا کہ پالیسیوں میں تسلسل برقرار رکھنے سے معیشت میں استحکام آئے گا، جبکہ حکومت کو تاجر برادری کے ساتھ فوری مشاورت کے ذریعے ایسی حکمتِ عملی مرتب کرنی چاہئے جو تجارتی خسارے کو کم کرنے میں مدد دے ۔