صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال سے آن لائن فراڈ گینگ کے تین ملزم گرفتار

  • ملتان
خانیوال سے آن لائن فراڈ گینگ کے تین ملزم گرفتار

جعلی ویب سائٹس سے رقوم بٹورنے والے گروہ کیخلاف سائبر کرائم ایکٹ کا مقدمہ

ملتان (کرائم رپورٹر) آن لائن فراڈ میں ملوث پانچ ملزموں کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ خانیوال سے گینگ کے تین اہم ارکان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ترجمان کے مطابق، ڈیجیٹل ڈیوائسز سے جعلی ویب سائٹس اور رقوم کی وصولی کے ٹھوس ثبوت برآمد ہوئے ۔ گرفتار ملزم آن لائن سٹورز کے ذریعے ملکی و غیر ملکی صارفین کو نشانہ بناتے تھے ۔ صارفین سے آرڈر کی ادائیگی کے بعد ڈیلیوری فراہم نہیں کی جاتی تھی۔مزید بتایا گیا کہ ملزم جعلی آن لائن سٹورز کے لئے گوگل مرچنٹ سینٹر پر پروڈکٹس لسٹ کرتے اور ‘گوگل ایڈز’ کے ذریعے اشتہارات چلاتے تھے تاکہ متاثرین کو دھوکہ دیا جا سکے ۔این سی سی آئی اے ملتان نے ملزم فیضان نعیم، رئیس فہد، ماجد خان، مرزا مزمل اور قدیر احمد سمیت دیگر گینگ ممبران کے خلاف مقدمہ درج کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

جامعہ امام بخاری میں ششماہی امتحانات کے نتائج کی تقریب

نوسرباز عورتوں نے شاپنگ کرتی فیملی کو ہاتھ کی صفائی دکھا دی

تجاوزات کیخلاف آپریشن، مزید5دوکانیں سیل کر دی گئیں

کنسلٹنٹ صوبائی محتسب کی ضلع کونسل میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ای بزپورٹل سے این او سی، لائسنس کا اجرا تیزکرنیکی تیاری

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہفتہ وار کارکردگی جائزہ اجلاس کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر