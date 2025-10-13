خانیوال سے آن لائن فراڈ گینگ کے تین ملزم گرفتار
جعلی ویب سائٹس سے رقوم بٹورنے والے گروہ کیخلاف سائبر کرائم ایکٹ کا مقدمہ
ملتان (کرائم رپورٹر) آن لائن فراڈ میں ملوث پانچ ملزموں کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ خانیوال سے گینگ کے تین اہم ارکان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ترجمان کے مطابق، ڈیجیٹل ڈیوائسز سے جعلی ویب سائٹس اور رقوم کی وصولی کے ٹھوس ثبوت برآمد ہوئے ۔ گرفتار ملزم آن لائن سٹورز کے ذریعے ملکی و غیر ملکی صارفین کو نشانہ بناتے تھے ۔ صارفین سے آرڈر کی ادائیگی کے بعد ڈیلیوری فراہم نہیں کی جاتی تھی۔مزید بتایا گیا کہ ملزم جعلی آن لائن سٹورز کے لئے گوگل مرچنٹ سینٹر پر پروڈکٹس لسٹ کرتے اور ‘گوگل ایڈز’ کے ذریعے اشتہارات چلاتے تھے تاکہ متاثرین کو دھوکہ دیا جا سکے ۔این سی سی آئی اے ملتان نے ملزم فیضان نعیم، رئیس فہد، ماجد خان، مرزا مزمل اور قدیر احمد سمیت دیگر گینگ ممبران کے خلاف مقدمہ درج کیا۔