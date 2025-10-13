صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیرومارک اپ پر قرضے تاریخی اقدام،بختاور شیخ

  • ملتان
زیرومارک اپ پر قرضے تاریخی اقدام،بختاور شیخ

ملتان (لیڈی رپورٹر)ایوان تجارت و صنعت ملتان میں’’وزیراعلیٰ پنجاب آسان فنانس پروگرام‘‘ کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ تقریب میں صدر ایوان تجارت و صنعت میاں بختاور تنویر شیخ، نائب صدر محمد اظہر بلوچ۔۔۔

 عمارہ منظور، شیخ عاصم سعید، طاہر اقبال، محمد سلیمان، ظفر اقبال صدیقی، کاشف اسلام اور محمد شفیق سمیت صنعتکاروں، تاجروں، خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایوان میاں بختاور تنویر شیخ نے کہا کہ ‘‘آسان فنانس پروگرام’’ کے پہلے مرحلے میں 31 ارب روپے کے قرضے فراہم کئے گئے جن سے ہزاروں کاروبار مستفید ہوئے ۔ فیز ٹو کیلئے 90 ارب روپے مختص کرنا خوش آئند اقدام ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر