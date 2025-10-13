زیرومارک اپ پر قرضے تاریخی اقدام،بختاور شیخ
ملتان (لیڈی رپورٹر)ایوان تجارت و صنعت ملتان میں’’وزیراعلیٰ پنجاب آسان فنانس پروگرام‘‘ کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ تقریب میں صدر ایوان تجارت و صنعت میاں بختاور تنویر شیخ، نائب صدر محمد اظہر بلوچ۔۔۔
عمارہ منظور، شیخ عاصم سعید، طاہر اقبال، محمد سلیمان، ظفر اقبال صدیقی، کاشف اسلام اور محمد شفیق سمیت صنعتکاروں، تاجروں، خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایوان میاں بختاور تنویر شیخ نے کہا کہ ‘‘آسان فنانس پروگرام’’ کے پہلے مرحلے میں 31 ارب روپے کے قرضے فراہم کئے گئے جن سے ہزاروں کاروبار مستفید ہوئے ۔ فیز ٹو کیلئے 90 ارب روپے مختص کرنا خوش آئند اقدام ہے۔