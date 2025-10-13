گلوکارہ حدیقہ کیانی کا الخدمت جلالپور پیروالہ دفتر کا دورہ
سیلاب متاثرین میں فوڈ، ونٹر اور گفٹ پیکجز تقسیم، بحالی مرکز کے قیام کا اعلان
ملتان (کرائم رپورٹر)معروف گلوکارہ اور سماجی کارکن حدیقہ کیانی نے الخدمت فاؤنڈیشن جلالپور پیروالہ کے دفتر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وہ خواتین اور بچوں میں گھل مل گئیں اور ان کے مسائل، ضروریات اور بحالی کے امور پر آگاہی حاصل کی۔تقریب میں الخدمت فاؤنڈیشن اور حدیقہ کیانی کے اشتراک سے 600 متاثرہ خاندانوں کو فوڈ پیکس، ونٹر پیکجز اور نان فوڈ آئٹمز فراہم کئے گئے ، جبکہ متاثرہ علاقوں کے 100 بچوں کے لئے خصوصی گفٹ پیکس تقسیم کئے گئے جن میں کتابیں، کھلونے اور دیگر سامان شامل تھا۔اس موقع پر صدر الخدمت فاؤنڈیشن ملتان سید عبدالقادر، سینئر منیجر شعیب ہاشمی اور دیگر عہدیداروں کے علاوہ رضاکار، مقامی عمائدین اور متاثرہ خاندانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔حدیقہ کیانی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ سیلاب ایک بڑا المیہ تھا، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کا منظم و مؤثر کام قابلِ تعریف ہے ۔
انہوں نے اعلان کیا کہ جلالپور پیروالہ میں الخدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ سنٹر قائم کیا جائے گا تاکہ آئندہ ممکنہ آفات میں بروقت امدادی کارروائیاں ممکن بنائی جا سکیں۔انہوں نے کہا کہ متاثرہ خواتین و بچوں کی حوصلہ مندی اور الخدمت کی معاونت بحالی کی حوصلہ افزا مثال ہے ۔سید عبدالقادر نے حدیقہ کیانی کا شکریہ ادا کیا اور انہیں تنظیم کے جاری منصوبوں اور سیلاب سے بحالی کے پروگراموں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ شعیب ہاشمی نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے سیلاب کے آغاز سے اب تک جنوبی پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں ہزاروں خاندانوں کو ریسکیو کیا اور اس کے بعد مسلسل ریلیف کا عمل جاری رہا۔ اب بحالی کے مراحل کا آغاز کر رہے ہیں۔