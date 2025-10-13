صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاؤڈ سپیکرایکٹ کی خلاف ورزی دو مساجد کے امام کیخلاف مقدمہ

وہاڑی(خبرنگار،نمائندہ خصوصی)پولیس کا علماء کے خلاف مقدمات درج کرنے کا سلسلہ جاری ،مزید دو مساجد کے امام کے خلاف لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج۔۔۔

پولیس تھانہ صدر نے قاری رشید اور قاری بنیامین کے خلاف مسجد کے لاوڈ سپیکر کے غلط استعمال پر مقدمات درج کر لئے ہیں۔ دینی حلقوں کا کہناہے کہ ایجنسیاں صرف مساجد پر نظر نہ رکھیں ،لاؤڈ سپیکر پر سبزی پھل سمیں بیچنے والوں اور مہندی پروگراموں رکشوں بسوں میں فحش گانے چلانے والوں پر بھی توجہ دیں۔

 

