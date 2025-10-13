پی بی ایم اور نیوٹک کا خواتین کی خودمختاری کیلئے تاریخی معاہدہ
165ویمن ایمپاورمنٹ سنٹرزکی منظوری، ہزاروں خواتین ہنر مند بنیں گی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستا ن بیت المال (پی بی ایم)اور نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن (نیوٹک) کے درمیان خواتین کی معاشی خودمختاری کیلئے تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ منیجنگ ڈائریکٹر پی بی ایم سینیٹر کیپٹن شاہین خالد بٹ نے اسے خواتین کی بااختیاری اور معاشی ترقی کیلئے سنگِ میل قرار دیا۔اس معاہدے کے تحت پی بی ایم کے 165ویمن ایمپاورمنٹ سنٹرز کو نیوٹک سے تصدیق یافتہ بنایا جائیگا جس سے سالانہ دو بار 24ہزار 744 خواتین کو قومی و بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرٹیفکیٹس جاری کیے جائینگے ۔ ہر طالبہ پر60ہزار روپے لاگت سے منصوبے کا مجموعی بجٹ تقریباً ایک ارب 48 کروڑ روپے ہوگا۔تقریب میں نیوٹک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد عامر جان، پی بی ایم کے ڈی جی پروجیکٹس پروفیسر ذیشان دانش، ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈاکٹر ظفر خان صفدر سمیت دیگر افسران شریک تھے ۔ڈائریکٹر جنوبی پنجاب رانا محمد رمضان طاہر نے کہا کہ اس اقدام سے ملک بھر سے سینکڑوں طالبات مستفید ہوں گی۔