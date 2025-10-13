شکرگزاری اور جذباتی توازن ذہنی سکون کا باعث،ماہر نفسیات
وہاڑی ،جہانیاں(خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا)عالمی یومِ ذہنی صحت کے موقع پر ممتاز ماہرِ نفسیات اور محقق ڈاکٹر محمد اسامہ سلیم شیخ نے کہا ہے کہ شکرگزاری اور جذباتی توازن ذہنی سکون اور خوشحال زندگی کی بنیاد ہیں۔۔۔
انہوں نے کہا کہ جدید دور کی تیز رفتار زندگی نے انسان کو بے چینی دباؤ اور تناؤ میں مبتلا کر دیا ہے ، ایسے میں مثبت سوچ شکرگزاری اور جذباتی اعتدال ہی ذہنی صحت کی بحالی کے مؤثر ذرائع ہیں ۔ڈاکٹر اسامہ سلیم شیخ کے مطابق شکرگزاری انسان کو منفی خیالات سے دور کر کے حقیقت پسندانہ طرزِ فکر کی طرف مائل کرتی ہے جس سے تعلقات خود اعتمادی اور کارکردگی میں نمایاں بہتری آتی ہے ۔