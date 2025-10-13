پاک فوج کی کارروائی پر قوم اظہارِ یکجہتی کررہی،سماجی رہنما
وہاڑی (خبرنگار)پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی کارروائیوں اور افغان دراندازی کے جواب میں پاک فوج کی مؤثر کارروائی پر پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔۔۔
معروف سماجی شخصیت پیر سید سخی حسین شاہ، سینئر قانون دان عبدالخالق بھٹی ایڈووکیٹ، مہر محمد شریف اور راؤ محمد لقمان نے مشترکہ بیان میں کہا کہ پاک فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر کے واضح پیغام دیا ہے کہ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنی مسلح افواج پر فخر کرتی ہے جو وطن کے دفاع کیلئے ہر وقت تیار ہیں۔دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی قربانیاں لازوال ہیں، قوم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جانباز سپاہیوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے ۔