صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج کی کارروائی پر قوم اظہارِ یکجہتی کررہی،سماجی رہنما

  • ملتان
پاک فوج کی کارروائی پر قوم اظہارِ یکجہتی کررہی،سماجی رہنما

وہاڑی (خبرنگار)پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی کارروائیوں اور افغان دراندازی کے جواب میں پاک فوج کی مؤثر کارروائی پر پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔۔۔

 معروف سماجی شخصیت پیر سید سخی حسین شاہ، سینئر قانون دان عبدالخالق بھٹی ایڈووکیٹ، مہر محمد شریف اور راؤ محمد لقمان نے مشترکہ بیان میں کہا کہ پاک فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر کے واضح پیغام دیا ہے کہ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنی مسلح افواج پر فخر کرتی ہے جو وطن کے دفاع کیلئے ہر وقت تیار ہیں۔دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی قربانیاں لازوال ہیں، قوم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جانباز سپاہیوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر