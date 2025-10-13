کچاکھوہ :تیز رفتاری کے باعث حادثات میں خطرناک اضافہ
شہریوں کا پٹرولنگ پولیس کی عدم موجودگی پر احتجاج، چیکنگ نہ ہونے کا شکوہ
کچاکھوہ (نامہ نگار)تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل حادثات معمول بن گئے ہیں، شہریوں نے پٹرولنگ پولیس کی عدم موجودگی پر سخت احتجاج کیا ہے ۔ کچاکھوہ اور گردونواح میں آئے روز کسی نہ کسی مقام پر موٹر سائیکل حادثہ پیش آ رہا ہے جس کے نتیجے میں متعدد نوجوان زخمی ہو چکے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ پٹرولنگ پولیس کی گشت نہ ہونے کے باعث موٹر سائیکل سواروں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے ، رفتار پر قابو پانے کے لیے کوئی مؤثر انتظام ہے اور نہ ہی سڑکوں پر باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہے ۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام، ڈی پی او خانیوال اور ٹریفک پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر اور نواحی علاقوں میں پٹرولنگ پولیس کی گشت کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر سپیڈ بریکرز لگائے جائیں اور ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تاکہ قیمتی جانوں کا تحفظ ممکن ہو سکے ۔