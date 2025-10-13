خانیوال ،ملاوٹی دودھ دہی کی فروخت، شہریوں کی صحت داؤ پر
خطرناک کیمیکلز کا استعمال‘نیلے ڈرموں میں تیار کیا جاتاہے ، کارروائی کا مطالبہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال اور گردونواح میں ملاوٹ شدہ اور مضر صحت دودھ، دہی اور کھویا کی فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے ۔ شہریوں کے مطابق گوالے دودھ کو خالص ظاہر کرنے کیلئے خطرناک کیمیکلز اور مختلف پاوڈرز استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں سمیت بزرگ بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دودھ فروش گلی محلوں میں جعلی دودھ تیار کر کے فروخت کر رہے ہیں جسکے استعمال سے کینسر، ہیپاٹائٹس، معدے اور دل کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے ۔باوجود اس کے کہ حکومت پنجاب نے پلاسٹک کے نیلے ڈرموں پر پابندی عائد کر رکھی ہے ، گوالے انہیں سفید رنگ کر کے بدستور استعمال کر رہے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری صحت، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے نوٹس لینے اور اس خطرناک دھندے میں ملوث عناصر کیخلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔