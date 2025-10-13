صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
منشیات فروش گرفتار 60گرام چرس برآمد

کہروڑپکا(نمائندہ دنیا )تھانہ صدر پولیس نے منشیات فروش گرفتار کر کے 60گرام چرس برآمد کرلی۔ تھانہ صدر نے مخبر کی اطلاع پر اﷲ ورایا چوک پر چھاپہ مار کر منشیات فروش سہیل شاہ کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے ایک کلو 60گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

