میپکو جہانیاں کے ایل ایم ارشاد تبسم ریٹائر ہوگئے
جہانیاں (نمائندہ دنیا)میپکو فسٹ جہانیاں کے ایل ایم ارشاد تبسم اپنی 45 سالہ ملازمت مکمل کرکے ریٹائر ہو گئے ۔ اس موقع پر نجی ہوٹل میں ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد ہوئی جس میں میپکو سٹاف، شہریوں اور فیملی ممبران نے شرکت کی۔۔۔۔
تقریب میں ایس ڈی او راؤ شاکر مذمل، فہد چودھری، محمد عامر اور شہباز عرف شانی سمیت دیگر ملازمین موجود تھے ۔ ارشاد تبسم کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ انہوں نے سٹاف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی خدمت ان کی زندگی کا فخر ہے اور ساتھیوں کے ساتھ گزرا وقت ہمیشہ یاد رہے گا۔