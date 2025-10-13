صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیکل فیکلٹی میں نمایاں کارکردگی ، طلبہ میں انعامات تقسیم

  • ملتان
میڈیکل فیکلٹی میں نمایاں کارکردگی ، طلبہ میں انعامات تقسیم

وہاڑی(خبرنگار،نمائندہ خصوصی )پنجاب میڈ یکل فیکلٹی کے تعلیمی پروگرامز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو انعامات اور سونیئر زسے نوازا گیا۔۔۔

مصطفی کمال انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز وہاڑی میں ہونیوالی تقریب میں انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد نوید بھٹی، ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر مریم شاہد اور ایڈمنسٹریٹر جناب یاسر محمود نے خصوصی طور پر شرکت کی اور کامیاب طلبہ میں انعامات تقسیم کیے ۔تقریب کا مقصد طلبہ کی حوصلہ افزائی اور ان کی تعلیمی کامیابیوں کو سراہنا تھا۔ منتظمین نے طلبہ کی محنت کو سراہتے ہوئے انہیں مستقبل میں بھی اسی جذبے کیساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کی۔

 

