دفعہ 144 کے باوجود سرکس شہریوں کا حکام سے کارروائی کا مطالبہ

  • ملتان
دفعہ 144 کے باوجود سرکس شہریوں کا حکام سے کارروائی کا مطالبہ

وہاڑی(خبرنگار )پورے پنجاب میں دفعہ 144نافذ ہے دوسری جانب وہاڑی میں سرکس لگا کر قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے ۔ سرکس میں روزانہ سینکڑوں شہری جمع ہوتے ہیں۔۔۔

لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال بھی جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ جب حکومت عوامی اجتماعات پر پابندی لگا چکی ہے تو پھر ضلعی انتظامیہ کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے دوسری جانب موت کا کھو اور بوٹ جھولا پہلی بھی کئی زندگیاں نگل چکا ہے ،سرکس میں بھی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر موت کا کھو اور بوٹ جھولا سرعام چلایا جارہا جس پرعوامی حلقوں نے کمشنر ملتان اور وزیراعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

