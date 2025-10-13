صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبدالحکیم ، 10ہزار بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر

  • ملتان
عبدالحکیم (نمائندہ دنیا ) ملک بھر کی طرح عبدالحکیم میں بھی انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہورہی ہے ۔محکمہ صحت کے مطابق اس مہم کے دوران تقریباً 10ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔۔۔

 عبدالحکیم کی دونوں یونین کونسلز میں 49ٹیمیں پیدائش سے لے کر پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ پولیو ویکسین کے ساتھ بچوں کو وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے تاکہ ان کی مجموعی صحت بہتر بنائی جا سکے ۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ ملک سے اس موذی مرض کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ممکن بنایا جا سکے ۔

 

