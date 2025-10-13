صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفر گڑھ ‘شہریوں کے نام فیک ٹاؤٹ فہرست میں شامل

  • ملتان
مظفر گڑھ ‘شہریوں کے نام فیک ٹاؤٹ فہرست میں شامل

سوشل میڈیا پر وائرل ، صحافی اور تاجر بھی شامل، ڈی پی او سے تحقیقا ت کا مطالبہ ایسی کوئی فہرست تیار نہیں کی گئی، گردش کرنیوالی لسٹ جعلی ہے ، پولیس ترجمان

رنگ پور (نمائندہ دنیا) مظفرگڑھ کے معزز شہریوں، صحافیوں اور تاجروں کے نام فیک ٹاؤٹ فہرست میں شامل کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیے گئے جس پر شہریوں اور صحافتی حلقوں میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے ۔سرپرستِ اعلیٰ پریس کلب رنگ پور نے اپنے بیان میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ان فہرستوں میں اصل ٹاؤٹ مافیا اور جرائم پیشہ عناصر کے بجائے باکردار شہریوں اور سینئر صحافیوں کے نام شامل کیے گئے ہیں جو نہایت افسوس ناک اور غیر ذمہ دارانہ عمل ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات نہ صرف سچائی اور صحافت کے اصولوں کے منافی ہیں بلکہ معاشرے میں بے چینی اور انتشار پیدا کرنے کی سازش بھی معلوم ہوتے ہیں۔ رانا جمیل ساجد نے ڈی پی او مظفرگڑھ سے مطالبہ کیا کہ ان فہرستوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں، اصل ٹاؤٹ مافیا اور کرپٹ عناصر کے نام نمایاں کیے جائیں جبکہ معزز شہریوں کے نام فوری طور پر حذف کیے جائیں۔انہوں نے کہا کہ پریس کلب رنگ پور صحافت کی حرمت اور عوامی مفاد کے تحفظ کیلئے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتا رہیگا۔دوسری جانب پولیس ترجمان کے مطابق مظفرگڑھ پولیس کی جانب سے ایسی کوئی فہرست تیار نہیں کی گئی، سوشل میڈیا پر گردش کرنیوالی یہ فہرست جعلی ہے ۔

 

