پنجاب سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ کا فیصلہ صنعتی ترقی کی علامت

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار)وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پنجاب سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے کے فیصلے کو تاجر برادری نے خوش آئند قرار دیا ہے ۔ انجمن تاجران ریل بازار کے صدر چودھری محمد رفیق۔۔۔۔

 جنرل سیکرٹری ظفر محمود گڈو اور چیئرمین شیخ ظفر نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کا یہ اقدام صوبے میں صنعتی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔انہوں نے کہا کہ سعودی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت کو استحکام ملے گا اور مقامی صنعت کاروں و تاجروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ 

 

