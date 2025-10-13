دائرہ دین پناہ ، فلٹریشن پلانٹ بند‘ عوام صاف پانی سے محروم
سامان چوری، شہری امراض میں مبتلا‘انتظامیہ فوری بحال کرے ،عوامی حلقے
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)میونسپل کمیٹی دائرہ دین پناہ کے سامنے نصب فلٹریشن پلانٹ طویل عرصے سے بند پڑا ہے ، جس کے باعث شہری صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔ پلانٹ کا قیمتی سامان غائب ہوچکا ہے اور علاقہ مکین معدے ، گردے ، مثانے ، پتھری، ہیپاٹائٹس بی و سی اور یرقان جیسے امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ 2010کے تباہ کن سیلاب کے بعد زیر زمین پانی آلودہ اور مضر صحت ہوگیا تھا، جس پر مختلف غیر سرکاری تنظیموں اور سرکاری اداروں نے عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کیلئے واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب کیے تھے ۔ تاہم انتظامی غفلت اور عدم توجہی کے باعث بیشتر پلانٹس بند ہوچکے ہیں۔میونسپل کمیٹی دائرہ دین پناہ کے مرکزی دروازے کے باہر قائم فلٹریشن پلانٹ بھی عرصہ دراز سے غیر فعال ہے ۔ شہریوں کے مطابق پلانٹ سے نلکے ، فلٹر اور دیگر قیمتی سامان چوری ہو چکا ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی مرمت یا بحالی کے اقدامات نہیں کیے گئے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری بلدیات، ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی دائرہ دین پناہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کی صفائی، چوری شدہ سامان کی برآمدگی، فلٹر کی تبدیلی اور فوری بحالی کے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو دوبارہ صاف و شفاف پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے ۔