اے اور بی کیٹگری کے2 اشتہاری گرفتار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پولیس نے اشتہاری مجرمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک اے کیٹگری اور ایک بی کیٹگری کے اشتہاری کو گرفتار کر لیا۔۔۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صدر کوٹ ادو انسپکٹر ندیم حیدر نے ایس آئی ضیائاللہ گاڈی کے ہمراہ کارروائی کی۔پولیس ٹیم نے ڈکیتی کے مقدمہ نمبر 785/23 میں مفرور اے کیٹگری کے اشتہاری مجرم کو اور مقدمہ نمبر 35/25 میں بی کیٹگری کے مجرم کو پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ایس ایچ او ندیم حیدر نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ، ایسے افراد پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔