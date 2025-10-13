میاں چنوں ‘ فلائی اوور تحریک کے 25شرکاکیخلاف مقدمہ
فلائی اوورنہ ہونے پرروزانہ گھنٹوں ریلوے پھاٹک بند ، شہردوحصوں میں تقسیم50سال سے زندگی اجیرن ،کسی حکومت نے سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا، شہری
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) فلائی اوور تحریک کی کارنر میٹنگ کرنے پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 15نامزد اور 10نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جس پر عوامی سطح پر شدید ردعمل سامنے آیا ہے ۔میاں چنوں شہر ریلوے پھاٹک کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہے ، جبکہ موجودہ انڈر پاس کی خستہ حالی اور فاصلہ شہریوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن رہا ہے ۔ شہری طویل عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مرکزی ریلوے پھاٹک پر فلائی اوور تعمیر کیا جائے تاکہ روزانہ گھنٹوں پھاٹک بند رہنے سے پیدا ہونے والی مشکلات کا خاتمہ ہوسکے ۔اس حوالے سے لائن پار کے عوام نے ’’فلائی اوور تحریک‘‘ کے نام سے مہم کا آغاز کیا اور اصطبل روڈ پر پہلی کارنر میٹنگ منعقد کی جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ پولیس نے اس اجتماع کو جواز بناتے ہوئے بجرم 341 کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔مقدمہ درج ہونے پر شہریوں نے سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا جمہوری حق ہے ، اگر ایف آئی آر کسی سیاسی دباؤ یا ذاتی مفاد کے تحت درج کی گئی ہے تو عوام آئندہ انتخابات میں ایسے نمائندوں کو مسترد کر دیں گے ۔شہریوں کا کہنا تھا کہ پچاس برس سے ریلوے پھاٹک کے مسئلے نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے مگر کسی حکومت نے اس کے حل کیلئے سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا۔