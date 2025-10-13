پاک افغان جنگ خطرناک مفاہمت ہی واحد حل ،زاہد مقصودقریشی
ماہڑہ (نامہ نگار)جمعیت علماء اسلام پنجاب کے رہنما زاہد مقصود احمد قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ انتہائی تشویشناک ہے اور کسی کے مفاد میں نہیں۔۔۔
بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان تصادم پورے خطے کو بڑی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عالمی طاقتیں ایسے بہانے تلاش کر رہی ہیں جن سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو اور اسلحہ کی تجارت کو فروغ ملے ۔ زاہد مقصود قریشی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے عوام ایک ہی مذہب اور خون کے رشتے سے جڑے ہیں، جنگ کسی صورت بھی دونوں ملکوں کیلئے مفید ثابت نہیں ہوگی۔