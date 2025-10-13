ٹرانسپورٹرزکے من پسند کرائے مقرر،اوور لوڈنگ معمول
گنجائش سے زائد مسافر ، خواتین کیلئے نشستیں مخصوص نہ ہونے پر شہریوں میں غم و غصہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال سے دیگر شہروں کو جانے والی مسافر گاڑیوں میں اوور لوڈنگ معمول بن چکی ہے ۔ ٹرانسپورٹ عملہ من پسند کرایہ وصول کر کے مسافروں کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہا ہے ۔ شہریوں کے مطابق زیادہ کمائی کے لالچ میں ویگنوں اور ہائی ایس گاڑیوں میں غیر قانونی پھٹہ جات لگا کر گنجائش سے زائد مسافروں کو جانوروں کی طرح ٹھونس دیا جاتا ہے ۔خواتین کیلئے نشستیں مخصوص نہ ہونے کے باعث مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ۔ زائد کرایہ وصولی پر اعتراض کرنے والے مسافروں کو عملہ بدتمیزی کے ساتھ گاڑی سے اتار دیتا ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ اوور لوڈنگ اور زائد کرایہ کے خلاف سخت کارروائی کرے تاکہ مسافروں کو ریلیف مل سکے ۔