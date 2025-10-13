وزیراعلیٰ کا دورہ مظفرگڑھ منسوخ، شہر کی تزئین پر شہری خوش
ڈی سی کی زیر نگرانی گرین الیکٹرک بس منصوبے کے افتتاح کی تیاریاں مکمل
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا آج کا مظفرگڑھ کا مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ دورے کے دوران وزیراعلیٰ نے عوام دوست ’’گرین الیکٹرک بس‘‘ منصوبے کا افتتاح کرنا تھا۔ منصوبے کی تیاریوں کیلئے ضلعی انتظامیہ نے ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی سربراہی میں شہر کی تزئین و آرائش اور صفائی کے بہترین انتظامات کیے ۔ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے ایک منظم ٹیم ورک کے تحت شہر کو نئی خوبصورتی دی، جس پر شہریوں نے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے خود مختلف مقامات کا دورہ کرکے انتظامات کا جائزہ لیا اور صفائی کے عمل میں مصروف عملے کی حوصلہ افزائی کی۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید غضنفر علی شاہ بھی انتظامی ذمہ داریوں میں پیش پیش رہے ۔ انتظامیہ کی محنت سے شہر کے مختلف علاقوں میں نمایاں بہتری اور صفائی دیکھی گئی۔گرین الیکٹرک بسوں کے منصوبے کیلئے انتظامات میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوید ارشاد بھٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یوسف چھینہ، اسسٹنٹ کمشنر خضر ظہور، ستھرا پنجاب، پیرا فورس اور میونسپل کمیٹی کی ٹیموں نے بھرپور کردار ادا کیا۔