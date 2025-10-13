سکندرآباد میں واٹر ڈسپوزل بند‘روڈ بیٹھنے سے حادثات کا خدشہ
بیرون ملتانی دروازہ پر سکول کے سامنے سڑک بیٹھ گئی، راہگیروں کو مشکلات
سکندرآباد (نامہ نگار)بیرون ملتانی دروازہ پر سکول کے سامنے واٹر ڈسپوزل بند ہونے سے سڑک بیٹھ گئی، جسکے باعث کسی بڑے حادثے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے ،دو روز سے سیوریج اوور فلو کا سلسلہ جاری ہے جس سے روڈ کے درمیان گڑھا پڑ گیا اور سڑک بیٹھنے سے آمدورفت متاثر ہو گئی ہے ، راہگیروں، بزرگوں اور بچوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے ۔علاقہ مکینوں نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک بچہ سائیکل سمیت گرنے سے بال بال بچا، سکول قریب ہونے کی وجہ سے والدین میں خوف و تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ۔ کئی والدین اب بچوں کو سکول بھیجنے یا نہ بھیجنے کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔دوسری جانب واٹر ڈسپوزل کا عملہ بہانہ بنا رہا ہے کہ مشینوں کی لائٹ خراب ہے یا ڈیزل دستیاب نہیں حالانکہ محکمہ میں ڈیزل کیلئے باقاعدہ بجٹ مختص کیا جاتا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یا تو افسر ایندھن فراہم نہیں کرتے یا نچلا عملہ بدعنوانی میں ملوث ہے ۔علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر بلدیات، چیف سیکرٹری پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب اور کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کے گڑھے کو فوری طور پر پُر کیا جائے اور واٹر ڈسپوزل بند رکھنے کے ذمہ دار اہلکاروں کیخلاف کارروائی کی جائے۔