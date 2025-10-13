دعوتِ اسلامی کے وفدکی لودھراں کی سماجی و صحافتی شخصیات سے ملاقاتیں
لودھراں (سٹی رپورٹر) دعوتِ اسلامی کے ذمہ داران نے لودھراں کی مختلف سماجی اور صحافتی شخصیات سے ملاقاتیں کیں اور 16 اکتوبر کو منعقد ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔۔۔
تفصیل کے مطابق دعوتِ اسلامی مجلسِ رابطہ کے ڈویژنل ذمہ دار فداعلی عطاری نے حاجی رانا الطاف احمد خان عطاری اور راؤ محمد افضل قادری کے ہمراہ سماجی وصحافتی شخصیات سے ملاقاتیں کیں اور انہیں اکتوبر کو منعقد ہونے والے اجتماع میں شرکت اور کوریج کیلئے دعوت نامہ پیش کیا۔