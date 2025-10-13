وہاڑی سپر لیگ سیزن 6کے فائنل فور کا آغاز ہوگیا
نوجوان کھلاڑیوں کے شاندار چوکے چھکوں نے میدان گرم کردیا
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)پاکستان سپر لیگ کی طرز پر کھیلی جانے والی وہاڑی سپر لیگ سیزن 6کے فائنل فور کا آغاز نوجوان کھلاڑیوں کی جانب سے بھرپور کھیل کا مظاہرہ ۔تفصیل کے مطابق وہاڑی سپر لیگ سیزن 6کے فائنل فور کا آغاز نوجوان کھلاڑیوں کے چوکے چھکوں نے دیکھنے والوں کو داد دینے پر مجبور کردیا سیزن 6کے میچ کے مہمان خصوصی دبئی میں مسلم لیگ ن کے نائب صدر و اوورسیز پاکستانی عرفان اقبال طور تھے ، گراؤنڈ آمد پر مہمان خصوصی کا پرتپاک استقبال کیا گیا ،کھلاڑیوں سے تعارف کرایا گیا ۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عرفان اقبال طور نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے کھیل کے میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا بھرپور موقع ہوتا ہے ،مسلم لیگ ن کی حکومت نے ہمیشہ نوجوانوں کو مواقع فراہم کئے تاکہ وہ ملک و قوم کا نام روشن کرسکیں ،گراس روٹ لیول پر کھلاڑی کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار ملتا ہے جس سے وہ قومی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں ۔انہوں نے مزید کہا کہ معرکہ حق ، آپریشن بنیان الرصوص نے پاکستانیوں کا دوسرے ممالک میں سر فخر سے بلند کردیا ہے ،فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے ، کھیل کے میدان آباد کرنے سے ہی نوجوان منفی سرگرمیوں سے بچے رہیں گے۔