گگو سٹی کیلئے 4ارب فنڈز، معیارِ زندگی بہتر ہوگا،یوسف کسیلیہ

  • ملتان
ہماری حکومت میں پنجاب اور مرکز میں مزید اچھی خبریں ملتی رہیں گی،گفتگو

گگو منڈی(نامہ نگار)گگو سٹی کیلئے چار ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی فنڈز سے میرے ووٹرز کا معیار زندگی بلند ہو گا۔ ان خیالات کا اظہار رکن صوبائی اسمبلی ایڈیشنل جنرل سیکر ٹری مسلم لیگ ن جنوبی پنجاب چودھری محمد یوسف کسیلیہ نے اپنے دفتر میں صحافیوں اور حلقہ کے ووٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ میری تجویز اور سفارش پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے گگو سٹی کیلئے چار ارب روپے سے زائد کے فنڈز دے کر اس حلقہ کے عوام کیساتھ اپنی ہمدردی کا ثبوت دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جب سے سیاست میں آیا ہوں ،پارٹی اور حلقہ کیلئے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔

 

