فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں‘1ہزار کلو فنگس زدہ اچار تلف
115کلو مصالحہ جات اور26کلو چوکر ضبط،یونٹ مالک کیخلاف مقدمہ درج
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹی مصالحے اور غیر معیاری اچار تیار کرنیوالوں کیخلاف کارروائیاں کرتے ہوئے بڑی مقدار میں ناقص اشیا تلف کر دیں۔ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز عامر افتخار کی سربراہی میں محبت پورہ موضع کوٹلہ بہلول میلسی میں مصالحہ جات یونٹ کی انسپکشن کے دوران 1000کلو فنگس زدہ اچار تلف، 115کلو غیر معیاری مصالحہ جات اور 26 کلو چوکر ضبط کیا گیا۔فوڈ اتھارٹی نے قواعد کی خلاف ورزی پر یونٹ کے مالک کیخلاف ایف آئی آر درج کرا دی۔ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے کہا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ جعل سازی اور دھوکادہی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہیگا۔