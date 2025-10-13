جہانیاں ، گٹروں کے ڈھکن غائب‘ حادثات کا خطرہ بڑھ گیا
کھلے مین ہول پانی جمع ہونے پر تکلیف دہ ہوجاتے ‘ حکام سے نوٹس کا مطالبہ
جہانیاں (نمائندہ دنیا) میونسپل کمیٹی جہانیاں کی غفلت اور ناقص کارکردگی کے باعث شہر کے بیشتر علاقوں میں گٹروں کے ڈھکن غائب یا ٹوٹ چکے ہیں۔ شہریوں کے مطابق صفائی کے دوران خاکروب عملہ گٹروں کے ڈھکن اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتا ہے جس سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا دوبارہ اپنی جگہ پر نہیں لگائے جاتے ۔ متعدد مقامات پر گٹروں کے منہ کھلے پڑے ہیں جس سے کسی بھی وقت سنگین حادثہ پیش آ سکتا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کے دنوں میں صورتحال مزید خطرناک ہو جاتی ہے کیونکہ پانی جمع ہونے سے گٹروں کے کھلے منہ نظر نہیں آتے ۔ معززین علاقہ اور شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال، کمشنر ملتان اور اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں سے فوری نوٹس لینے اور شہر بھر میں نئے گٹروں کے ڈھکن لگانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو حادثات اور پریشانی سے نجات دلائی جا سکے ۔