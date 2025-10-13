جھگڑوں اور ڈانٹ سے دلبرداشتہ 3افراد کی خودکشی
رحیم یارخان (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) آوارہ گردی سے منع کرنے پر والدین کی ڈانٹ اور بیروزگاری سے دلبرداشتہ تین افراد نے خودکشی کرلی۔ تفصیل کے مطابق خانپور کے رہائشی 18سالہ علی رضا کو آوارہ گردی پر والدین نے ڈانٹ دیا۔۔۔
جس پر دلبرداشتہ ہو کر اس نے بھاری مقدار میں زہریلی گولیاں کھالیں۔ ورثاء نے اسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا مگر وہ جانبر نہ ہوسکا۔ اسی طرح رکن پور کے رہائشی 30سالہ ارسلان نے مسلسل بیروزگاری سے دلبرداشتہ ہو کر زہریلی گولیاں کھا لیں، مگر وہ بھی دم توڑ گیا۔ دونوں کی نعشیں کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ایک الگ واقعہ میں موضع اقبال نگر بھونگ کی رہائشی دوشیزہ سلمیٰ بی بی نے گھریلو ناچاقی کے باعث تنگ آ کر گھر میں موجود 30بور پستول سے سینے پر فائر مار کر خودکشی کرلی۔ اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کردی اور مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔