بھکاری خواتین نے گھر سے 10 لاکھ کے طلائی زیورات و نقدی اڑا لی

  • ملتان
بھکاری خواتین نے گھر سے 10 لاکھ کے طلائی زیورات و نقدی اڑا لی

جہانیاں (نامہ نگار )جناح کالونی میں بھکاری خواتین نے گھر سے 10 لاکھ کے طلائی زیورات و نقدی اڑا لی، سائلین اندراج مقدمہ کیلئے تھانے کے چکر لگانے پر مجبور، ایس ایچ او نے ملزم خود ڈھونڈنے کا مشورہ دیدیا۔۔۔

جہانیاں و نواح میں گدا گری ایکٹ کی کھلی خلاف ورزی کی جارہی ہے ، شہر کے قریب مختلف خانہ بدوشوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جن میں مقیم خواتین و مرد گینگ بنا کر شہر بھر میں وارداتیں کرتے ہیں، گزشتہ روز بھی جناح کالونی میں خواتین پر مشتمل وارداتیں کرنے والے ایسے ہی گینگ نے بھکاریوں کا روپ دھار کر معصب یسین کے گھر داخل ہو گیا۔

 

