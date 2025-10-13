افغان جارحیت ناقابل برداشت،قابل مذمت ،متحدہ علمامشائخ
قوم کو متحد ہو کر پاک افواج کیساتھ کھڑا رہنا چاہیے ، رانا محمد افضل ودیگر رہنما
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)متحدہ علماء مشائخ امن کمیٹی کے چیف آرگنائزر رانا محمد افضل اور دیگر مذہبی و سماجی رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 11اور 12اکتوبر کی درمیانی شب افغان طالبان اور مبینہ طور پر بھارت کے حمایت یافتہ عناصر نے پاکستان کی طرف بلا اشتعا ل فائرنگ کی جو بدترین جارحیت اور سلامتی کیلئے تشویشناک اقدام ہے ۔ رہنماؤں نے بین الاقوامی حدود کی خلاف ورزی اور فائرنگ کو علاقے میں انتشار بڑھانے کی سازش قرار دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس آڑ میں بارڈر پار دہشت گردی اور مسلح عناصر کو ملک میں گھسانے کی کوشش بھی شامل ہو سکتی ہے ۔ رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان نے افغان مہمان نوازی کی مثال قائم کی مگر اب ایسے اقدامات ناقابل برداشت ہیں اور قوم کو متحد ہو کر پاک افواج کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے ۔بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ ملک کو اندرونی تقسیم کی طرف دھکیلنے والے عناصر ناقابل قبول ہیں، جماعتی، لسانی یا مذہبی بنیاد پر اختلافات قوم کے مفاد میں نہیں۔ آخر میں رہنماؤں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ واقعے کی مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ دار عناصر کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ سرحدی تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔