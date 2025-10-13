ستھرا پنجاب پروگرام میں بہتری کیلئے اقدامات تیز، غیور اسلم مجیب
ضلعی کوآرڈینیٹر کی وہاڑی آمد، شہری مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ستھرا پنجاب پروگرام کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر چودھری غیور اسلم مجیب کا وہاڑی خانیوال روڈ کا خصوصی دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ مسلم لیگ ن کے رہنما چودھری جاوید حیدر، صاحبزادہ عبدالستار بھٹی اور دیگر بھی موجود تھے ۔مہمانوں کا استقبال سردار مظہر حسین قریشی نے پھولوں کی پتیوں اور مالا پہنا کر کیا۔اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری غیور اسلم مجیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پروگرام ستھرا پنجاب کو مزید مؤثر اور فعال بنایا جا رہا ہے ۔میڈیا نمائندگان نے پیپلز کالونی روڈ پر قائم کچرا پوائنٹ کو شہریوں کے لیے اذیت ناک قرار دیتے ہوئے اس کی منتقلی کا مطالبہ کیا۔ کوآرڈینیٹر نے یقین دہانی کرائی کہ تمام مسائل جلد حل کرائے جائیں گے ۔تقریب میں سردار مظہر حسین قریشی، مرزا ندیم سہیل، سردار ندیم اختر قریشی، ملک سجاد، شیخ عاشق حسین، شاہد جمیل باؤ، مرزا نسیم حیدر ایڈووکیٹ سمیت دیگر رہنما موجود تھے ۔