نشتر:بائیو میڈیکل انجینئرنگ شعبہ میں بے ضابطگیوں کا الزام
سامان انڈنٹنگ میں خلاف ضابطہ عمل، بائیو میڈیکل انجینئر نے الزامات مسترد کردیئے
ملتان (لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال ملتان کے شعبہ بائیو میڈیکل انجینئرنگ میں مبینہ طور پر مالی بے ضابطگیوں کا الزام سامنے آیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق شعبہ بائیو میڈیکل انجینئرنگ میں بعض افسروں پر بائیو میڈیکل آلات و اشیاء کی انڈنٹنگ کے عمل میں قواعد کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ بائیو میڈیکل ایکسسریز کا ٹینڈر جون 2025 میں مکمل ہوا تھا، جس کی سپلائی آنے کے بعد بھی سامان کی انڈنٹنگ دوبارہ کروائی گئی۔ اصولی طور پر بائیو میڈیکل ورکشاپ میں صرف وہی سامان انڈنٹ کیا جاتا ہے جو کسی خراب مشین یا آلے کی مرمت کے لئے درکار ہو، تاہم اس عمل کے برعکس مبینہ طور پر مکمل سپلائی دوبارہ انڈنٹ کروا لی گئی۔ذرائع کے مطابق اسی سامان کی فروخت کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ ایک مخصوص کمپنی سے بارہا سامان کی فراہمی کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ شعبے کی جانب سے 15 لاکھ روپے کی نئی ڈیمانڈ بھی جمع کرائی گئی جسے اے ایم ایس پرچیز نے پراسیس کرنے سے انکار کر دیا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملے کی شفاف تحقیقات ضروری ہیں تاکہ مستقبل میں قواعد کے برعکس کسی کو فائدہ نہ پہنچایا جا سکے ۔ مختلف کمپنیوں کے نمائندگان نے محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن پنجاب سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔