زکریا یونیورسٹی :ایم فل فارمیسوٹکس کے نئے طلبہ کی آگاہی تقریب
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے شعبہ فارمیسوٹکس میں ایم فل کے نئے داخل ہونے والے طلبہ کے لئے آگاہی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت چیئرمین شعبہ فارمیسوٹکس پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیف نے کی۔۔۔
ڈاکٹر محمد حنیف نے افتتاحی خطاب میں نئے طلبہ کو خوش آمدید کہا اور شعبے ، اساتذہ اور تحقیقی سرگرمیوں کا تفصیلی تعارف کرایا۔ انہوں نے کہا کہ فارمیسی کا شعبہ عوامی صحت اور دوا سازی کے جدید رجحانات کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے ۔