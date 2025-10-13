میپکو ملازمین کیلئے واپڈا ہسپتال میں نئی فارمیسی قائم
ملازمین کو مفت ادویات کی فراہمی، شکایات کیلئے کمپلینٹ باکسز بھی نصب
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے ملازمین اور ان کے اہلخانہ کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لئے واپڈا ہسپتال ملتان میں فارمیسی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر خواجہ محمد زبیر کے مطابق ہسپتال کے ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ادویات ملازمین کو بلا معاوضہ فراہم کی جائیں گی جبکہ ان ادویات کی ادائیگی میپکو کمپنی خود ماہانہ بنیادوں پر کرے گی۔ملازمین کی سہولت کے پیش نظر ہسپتال میں دو کمپلینٹ باکسز بھی نصب کئے گئے ہیں تاکہ ڈاکٹرز، عملے یا علاج معالجے سے متعلق کسی بھی شکایت کو براہِ راست مینجمنٹ تک پہنچایا جا سکے ۔ میپکو انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق موصولہ شکایات پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایڈمن میپکو وقاص مسعود چغتائی اور ایڈمنسٹریٹر واپڈا ہسپتال رانا محمد سرفراز نے ہسپتال کا دورہ کیا، جہاں ڈاکٹر خواجہ محمد زبیر نے مختلف شعبہ جات پر بریفنگ دی اور وفد کو ہسپتال کے مختلف حصوں کا جائزہ کروایا۔ڈاکٹر زبیر نے بتایا کہ واپڈا اور میپکو انتظامیہ ہسپتال کو جدید مشینری اور سہولیات سے لیس کرنے کے لئے اقدامات کر رہی ہے ۔ رانا محمد سرفراز نے کہا کہ سی ای او میپکو گل محمد زاہد کے ویژن کے مطابق ملازمین کو معیاری طبی سہولتیں فراہم کرنے کیلئے ہر ممکن اقدام کیا جا رہا ہے ۔