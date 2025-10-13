ملک کو اتحاد و استحکام کی ضرورت ہے ، سید ذیشان اختر
الخدمت فاؤنڈیشن کے زیراہتمام تقریب، کارکنوں کی خدمات پر خراجِ تحسین
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن و امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب سید ذیشان اختر نے کہا ہے کہ وطنِ عزیز سنگین داخلی و خارجی چیلنجز سے دوچار ہے ۔ مشرقی سرحد پر بھارت کے جارحانہ عزائم اور مغربی جانب سے دراندازی کے واقعات نے حالات کو نازک بنا دیا ہے ۔وہ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی کے زیراہتمام جامع تحفیظ القرآن میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ ان حالات میں قومی اتحاد، یکجہتی اور استحکام وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ الخدمت کے کارکن بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و مسلک خدمتِ خلق میں پیش پیش ہیں۔سید ذیشان اختر نے کہا کہ موجودہ دور میں جب مفاد پرستی عام ہے ، الخدمت فاؤنڈیشن جیسے ادارے امید کی کرن ہیں۔ معاشی بدحالی، مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے مگر اتحاد ہی سے مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے ۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں خدمات سرانجام دینے والے رضاکاروں کو شیلڈز پیش کی گئیں، جنہیں شرکا نے سراہا۔