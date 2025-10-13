خسرہ روبیلا مہم‘وہاڑی میں 4لاکھ بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف
تمام محکمے بھرپور رابطے سے کام کریں، عوامی آگاہی بڑھانا ناگزیر ،عمرانہ توقیر
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر صدارت خسرہ روبیلا مہم کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ تفصیلات کے مطابق سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے مہم کی تیاریوں بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ خسرہ روبیلا مہم 17تا 29نومبر تک جاری رہے گی جس میں 6ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 4لاکھ 58ہزار 575بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ انہوں نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ مہم کی کامیابی کیلئے بہترین کوآرڈینیشن سے کام کریں۔ان کا کہنا تھا کہ عوامی آگاہی بڑھانے کیلئے میڈیا، علما کرام اور محکمہ تعلیم کا تعاون نہایت اہم ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی ویکسی نیشن ممکن بنائی جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ 380 ٹیمیں بچوں کو خسرہ روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین لگائیں گی۔ اجلاس میں اے ڈی سی جنرل غلام مرتضیٰ، اے سی احسن ممتاز، سی ای او ایجوکیشن ناصر عزیز، ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد فاضل، ڈبلیو ایچ او نمائندہ ڈاکٹر حسان احمد، ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر یوسف شہزاد، ڈی ڈی لائیوسٹاک ڈاکٹر سلیمان، فوکل پرسن سپیشل ایجوکیشن ذکیہ طارق، فضل دین اور دیگر افسران شریک تھے ۔