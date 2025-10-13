صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خسرہ روبیلا مہم‘وہاڑی میں 4لاکھ بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف

  • ملتان
خسرہ روبیلا مہم‘وہاڑی میں 4لاکھ بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف

تمام محکمے بھرپور رابطے سے کام کریں، عوامی آگاہی بڑھانا ناگزیر ،عمرانہ توقیر

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر صدارت خسرہ روبیلا مہم کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ تفصیلات کے مطابق سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے مہم کی تیاریوں بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ خسرہ روبیلا مہم 17تا 29نومبر تک جاری رہے گی جس میں 6ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 4لاکھ 58ہزار 575بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ انہوں نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ مہم کی کامیابی کیلئے بہترین کوآرڈینیشن سے کام کریں۔ان کا کہنا تھا کہ عوامی آگاہی بڑھانے کیلئے میڈیا، علما کرام اور محکمہ تعلیم کا تعاون نہایت اہم ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی ویکسی نیشن ممکن بنائی جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ 380 ٹیمیں بچوں کو خسرہ روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین لگائیں گی۔ اجلاس میں اے ڈی سی جنرل غلام مرتضیٰ، اے سی احسن ممتاز، سی ای او ایجوکیشن ناصر عزیز، ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد فاضل، ڈبلیو ایچ او نمائندہ ڈاکٹر حسان احمد، ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر یوسف شہزاد، ڈی ڈی لائیوسٹاک ڈاکٹر سلیمان، فوکل پرسن سپیشل ایجوکیشن ذکیہ طارق، فضل دین اور دیگر افسران شریک تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

الیکٹرک بسوں نے ٹرانسپورٹروں میں بے چینی بڑھا دی

گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد،باندھ کر زیورات ،نقدی لوٹ لی

6شہریوں کیساتھ 1کروڑ 44لاکھ روپے کا فراڈ،مقدمات درج

جامعہ امام بخاری میں ششماہی امتحانات کے نتائج کی تقریب

نوسرباز عورتوں نے شاپنگ کرتی فیملی کو ہاتھ کی صفائی دکھا دی

تجاوزات کیخلاف آپریشن، مزید5دوکانیں سیل کر دی گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر