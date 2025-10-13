سیلاب زدگان کی مدد دینی و قومی فریضہ، بیرسٹر تیمور مہے
متاثرین کے چہروں پر مسکراہٹ واپس لانے کیلئے ہر شہری کو کردار ادا کرنا ہوگا
ملتان (لیڈی رپورٹر)تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر این اے 148بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے زین حسین قریشی کے ہمراہ جلال پور میں سیلاب متاثرین کے درمیان راشن، ادویات اور دیگر امدادی سامان تقسیم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے تمام متاثرہ علاقوں میں جہاں بھی سیلاب زدگان موجود ہیں، وہاں پہنچ کر مدد فراہم کی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ یہ سیلاب زدگان ہمارے اپنے بھائی، بہن اور بچے ہیں۔ مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا ہم سب کا دینی اور قومی فریضہ ہے ۔ جتنا ممکن ہوگا، میں اور میری ٹیم سیلاب زدگان کی بحالی کیلئے ہر حد تک کوشش کریں گے ۔بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے کہا کہ اچھا اور برا وقت زندگی کا حصہ ہیں، برے وقت کو بھلا کر ہمیں امید کے ساتھ آگے بڑھنا چاہئے ۔ انہوں نے کہا سیلاب متاثرین کے چہروں پر مسکراہٹ واپس لانے کیلئے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔