میپکو نے چھوناوالا گرڈسٹیشن کی اپ گریڈیشن مکمل کرلی
پانچ کروڑ 20لاکھ روپے لاگت آئی ، صارفین کو بلاتعطل بجلی کی جاسکے گی
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے صارفین کو بہتر وولٹیج اور بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کیلئے 132 کے وی چھوناوالا گرڈ سٹیشن بہاولپور کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے ۔ایڈیشنل چیف انجینئر گرڈ سسٹم کنسٹرکشن میپکو سید محمد مبشر رضوی نے بتایا کہ بہاولپور سرکل کے زیر انتظام چھوناوالا گرڈ سٹیشن میں 10/13ایم وی اے کے پرانے پاور ٹرانسفارمر کی جگہ نیا پاور ٹرانسفارمر نصب کیا گیا ہے ۔ اس منصوبے پر 5کروڑ 20لاکھ روپے لاگت آئی۔چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد اور چیف انجینئر ڈویلپمنٹ زاہد اختر کی ہدایت پر میپکو کے شعبہ گرڈ سسٹم کنسٹرکشن، گرڈ سسٹم آپریشن اور آپریشن ڈویژن کی ٹیموں نے یہ منصوبہ قلیل مدت میں مکمل کیا۔نیا پاور ٹرانسفارمر فعال ہونے سے صارفین کو کم وولٹیج کے مسائل سے نجات مل گئی ہے اور 11 کے وی فیڈرز سے منسلک علاقوں میں بجلی کی ترسیل مزید مستحکم ہو گئی ہے ۔ اس منصوبے سے مستقبل میں بجلی کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ایڈیشنل چیف انجینئر سید محمد مبشر رضوی نے 132 کے وی چھوناوالا ٹی ون گرڈ اسٹیشن کا دورہ کیا اور ٹرانسفارمر کی تنصیب کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے قلیل وقت میں منصوبہ مکمل کرنے والے جی سی ڈویژن، ٹی اینڈ آئی ڈویژن، ایس ایس اینڈ ٹی وہاڑی ڈویژن اور شعبہ آپریشن کے افسران و ملازمین کی کارکردگی کو سراہا۔