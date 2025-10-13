سیلاب:شاہراہوں کی مد میں 80کروڑ کانقصان
جلال پور پیروالا ، شجاع آباد میں سیلابی پانی سڑکوں سے گزر گیا ،بستی گاگرہ شیر شاہ، اکبر فلڈ بند سے ملحقہ اور ہیڈ محمد والا روڈ شدید متاثر، جلال پور میں 201کلومیٹر روڈ تباہتحصیل ملتان 30، شجاع آباد میں 30کلو میٹر روڈ جزوی متاثر، دیہی علاقوں میں امدادی کارروائیوں، آمد ورفت میں مشکلات،شاہراہوں کی بحالی کیلئے فوری فنڈز درکار
ملتان(کرائم رپورٹر)ہائی وے ملتان ڈویژن میں سیلاب سے 80کروڑ روپے سے زائد روڈ انفراسٹرکچر متاثر ہوا ہے ۔سب سے زیادہ نقصان تحصیل جلال پور پیر والا اور شجاع آباد میں ہوا ہے جہاں پانی روڈز کے اوپر سے گزر گیا۔تحصیل ملتان میں بستی گاگرہ شیرشاہ،اکبر فلڈ بند سے ملحقہ،اور ہیڈ محمد والا روڈ متاثر ہوئے ہیں جبکہ مجموعی طورپر تحصیل جلال پورپیروالا میں201کلومیٹر کے قریب روڈ نیٹ ورک متاثر ہوا ہے جس میں 8کلومیٹر کے قریب جلال پورلودھراں اور ساڑھے 14کلومیٹرجلال پور تا پرمٹ جیسے اہم روڈز بھی شامل ہیں۔اسطرح تحصیل ملتان میں 30 اور تحصیل شجاع آباد میں30کلومیٹرز روڈ جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں مجموعی طور پر تینوں تحصیلوں میں 261 کلومیٹرز روڈ متاثر ہوئے ہیں۔روڈز متاثر ہونے سے متاثرہ دہی علاقوں میں ریلیف آپریشن اور مقامی افراد کو آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔
جبکہ جلال پورپیر والا میں بعض مقامات پر تاحال روڈ زیر آب ہیں پانی روڈز پر موجود ہے ۔ہائی ویز ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر ان روڈز کی مکمل بحالی کے لئے کم از کم80کروڑ روپے کے فنڈز درکار ہوں گے ۔اس بابت پنجاب ہائی ویز حکام کا کہنا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر متاثرہ علاقہ کی آبادیوں کو آمدورفت میں ریلیف دینے کے لئے عارضی طور پر سالانہ مینٹی نینس فنڈز سے کام شروع کردیا گیا ہے بعض مقامات پر راستہ بنا کر مقامی لوگوں کی آمد و رفت کو بحال بھی کردیا گیا ہے ۔تاہم متاثرہ روڈز نیٹ ورک کی مکمل بحالی حکومت پنجاب کی طرف سے فنڈز کی فراہمی کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔سیلاب متاثرہ تحصیلوں کے باسیوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ روڈز نیٹ ورک کی بحالی کے لئے ترجیحی بنیادوں پر فنڈز فراہم کئے جائیں تاکہ سیلاب متاثرہ علاقہ کے مکین کو ریلیف سرگرمیوں میں آسانی پیدا ہوسکے۔