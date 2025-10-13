صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب:شاہراہوں کی مد میں 80کروڑ کانقصان

  • ملتان
سیلاب:شاہراہوں کی مد میں 80کروڑ کانقصان

جلال پور پیروالا ، شجاع آباد میں سیلابی پانی سڑکوں سے گزر گیا ،بستی گاگرہ شیر شاہ، اکبر فلڈ بند سے ملحقہ اور ہیڈ محمد والا روڈ شدید متاثر، جلال پور میں 201کلومیٹر روڈ تباہتحصیل ملتان 30، شجاع آباد میں 30کلو میٹر روڈ جزوی متاثر، دیہی علاقوں میں امدادی کارروائیوں، آمد ورفت میں مشکلات،شاہراہوں کی بحالی کیلئے فوری فنڈز درکار

ملتان(کرائم رپورٹر)ہائی وے ملتان ڈویژن میں سیلاب سے 80کروڑ روپے سے زائد روڈ انفراسٹرکچر متاثر ہوا ہے ۔سب سے زیادہ نقصان تحصیل جلال پور پیر والا اور شجاع آباد میں ہوا ہے جہاں پانی روڈز کے اوپر سے گزر گیا۔تحصیل ملتان میں بستی گاگرہ شیرشاہ،اکبر فلڈ بند سے ملحقہ،اور ہیڈ محمد والا روڈ متاثر ہوئے ہیں جبکہ مجموعی طورپر تحصیل جلال پورپیروالا میں201کلومیٹر کے قریب روڈ نیٹ ورک متاثر ہوا ہے جس میں 8کلومیٹر کے قریب جلال پورلودھراں اور ساڑھے 14کلومیٹرجلال پور تا پرمٹ جیسے اہم روڈز بھی شامل ہیں۔اسطرح تحصیل ملتان میں 30 اور تحصیل شجاع آباد میں30کلومیٹرز روڈ جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں مجموعی طور پر تینوں تحصیلوں میں 261 کلومیٹرز روڈ متاثر ہوئے ہیں۔روڈز متاثر ہونے سے متاثرہ دہی علاقوں میں ریلیف آپریشن اور مقامی افراد کو آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔

جبکہ جلال پورپیر والا میں بعض مقامات پر تاحال روڈ زیر آب ہیں پانی روڈز پر موجود ہے ۔ہائی ویز ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر ان روڈز کی مکمل بحالی کے لئے کم از کم80کروڑ روپے کے فنڈز درکار ہوں گے ۔اس بابت پنجاب ہائی ویز حکام کا کہنا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر متاثرہ علاقہ کی آبادیوں کو آمدورفت میں ریلیف دینے کے لئے عارضی طور پر سالانہ مینٹی نینس فنڈز سے کام شروع کردیا گیا ہے بعض مقامات پر راستہ بنا کر مقامی لوگوں کی آمد و رفت کو بحال بھی کردیا گیا ہے ۔تاہم متاثرہ روڈز نیٹ ورک کی مکمل بحالی حکومت پنجاب کی طرف سے فنڈز کی فراہمی کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔سیلاب متاثرہ تحصیلوں کے باسیوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ روڈز نیٹ ورک کی بحالی کے لئے ترجیحی بنیادوں پر فنڈز فراہم کئے جائیں تاکہ سیلاب متاثرہ علاقہ کے مکین کو ریلیف سرگرمیوں میں آسانی پیدا ہوسکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

8 روپے کلو مہنگا ہوگیا

1492 حادثات پر ریسپانڈ

کراچی جانیوالی تاخیر کا شکار

13 اکتوبر کے امتحانات ملتوی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر