غوث اعظم دین کو زندہ کرنے والے تھے ، علامہ فاروق سعید ی
ملتان(کرائم رپورٹر)جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظمِ اعلیٰ علامہ محمد فاروق خان سعیدی نے کہا کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ عجز و انکساری اور علم و عمل کا پیکر تھے ۔۔۔
جنہوں نے اپنے کردار سے لاکھوں غیر مسلموں کو مشرف بہ اسلام کیا، وہ برصغیر میں اسلام کی اشاعت کے بڑے سبب بنے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامع مسجد حنفیہ غوثیہ عام خاص باغ میں سالانہ بڑی گیارہویں شریف کی تقریب میں کیا جس کی صدارت ڈاکٹر سید جنید کمال گیلانی نے کی۔تقریب میں علما و معزز شہریوں نے شرکت کی۔