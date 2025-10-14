صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غوث اعظم دین کو زندہ کرنے والے تھے ، علامہ فاروق سعید ی

  • ملتان
غوث اعظم دین کو زندہ کرنے والے تھے ، علامہ فاروق سعید ی

ملتان(کرائم رپورٹر)جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظمِ اعلیٰ علامہ محمد فاروق خان سعیدی نے کہا کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ عجز و انکساری اور علم و عمل کا پیکر تھے ۔۔۔

جنہوں نے اپنے کردار سے لاکھوں غیر مسلموں کو مشرف بہ اسلام کیا، وہ برصغیر میں اسلام کی اشاعت کے بڑے سبب بنے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامع مسجد حنفیہ غوثیہ عام خاص باغ میں سالانہ بڑی گیارہویں شریف کی تقریب میں کیا جس کی صدارت ڈاکٹر سید جنید کمال گیلانی نے کی۔تقریب میں علما و معزز شہریوں نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس