سرائیکستان تحریک کا افغانیوں کی واپسی کیلئے احتجاج

  • ملتان
ملتان(کرائم رپورٹر) سرائیکستان نوجوان تحریک نے افغانیوں کی واپسی کے مطالبے کے لیے دوسرے روز بھی ڈیرا اڈہ چوک پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پاکستان زندہ باد کے نعروں سے احتجاج کو قوت بخشی۔۔۔۔

 مظاہرے کی قیادت مہر مظہر عباس، ملک جاوید چنڑ ایڈووکیٹ، شعیب نواز خان بلوچ اور شریف خان لشاری نے کی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لاکھوں غیرملکی باشندے ملک کی معیشت اور روزگار پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور کچھ عناصر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیرقانونی رہائش رکھنے والوں کے شناختی کارڈ منسوخ کیے جائیں اور سونا و ڈالر کی سمگلنگ روکی جائے ۔ رہنماؤں نے کہا کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ضرورت پڑنے پر نوجوان سرحدوں کا دفاع کریں گے ۔ فوری قانونی کارروائی۔

 

