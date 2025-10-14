زیادہ گندم اگاؤ مہم 2025کا آغاز، غذائی خود کفالت ہدف قرار
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ضلع بھر میں ’’زیادہ گندم اگاؤ مہم 2025‘‘ کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔ ۔۔۔
اس سلسلے میں رضا ہال ملتان میں آگاہی سیمینار منعقد ہوا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے کی۔ سیمینار میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) شاہد اقبال چیمہ، زراعت افسروں، زمینداروں اور کاشتکاروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کہا کہ مہم کا مقصد ملک میں غذائی خود کفالت حاصل کرنا اور کسانوں کو جدید زرعی طریقوں سے آگاہ کرنا ہے ۔