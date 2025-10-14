ممبر ویمن چیمبر فریحہ منیر کی والدہ کے ایصالِ ثواب کیلئے قرآن خوانی
ملتان(لیڈی رپورٹر) ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ممبر فریحہ منیر کی والدہ عزیزہ نسیم پتافی کے ایصالِ ثواب کیلئے قرآن خوانی کی تقریب ان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ قاریہ نسرین نے تلاوتِ قرآن پاک اور روحانی بیان پیش کیا۔۔۔۔
سرپرستِ اعلیٰ ویمن چیمبر بیگم فرخ مختار اور طاہرہ نجم نے مرحومہ کی سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ فریحہ منیر نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی والدہ خدمتِ خلق اور محبت کا پیکر تھیں۔ تقریب میں ویمن چیمبر، لیڈیز کلب اور سماجی حلقوں کی خواتین رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقریب کا انتظام مہوش عبدالحق نے کیا۔