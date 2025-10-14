اشتہاریوں کو پناہ دینے و منشیات رکھنے پر چار مقدمات درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) قتل، ڈکیتی، راہزنی اور منشیات کے سنگین مقدمات میں مطلوب افراد کو پناہ دینے اور ۔۔۔
فرار کرانے پر چار الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔ تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس نے موضع احسانپور میں ریڈ کے دوران اشتہاری ملزم اقرار عرف اقراری بولا کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جو متعدد مقدمات میں مطلوب تھا، تاہم وہ اپنے ساتھی محمد عارف کی مدد سے فرار ہوگیا، ۔ اسی طرح چک 516 ٹی ڈی اے میں غلام مرتضیٰ نامی ملزم کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر بھگانے پر حقنواز سکنہ 516 ٹی ڈی اے کے خلاف دفعہ 212 کے تحت کارروائی کی گئی۔ علاوہ ازیں تھانہ محمود کوٹ پولیس نے گھلی چوک میں کارروائی کے دوران محمد عرفان سیال سکنہ پتی کھر سے 200 گرام چرس برآمد کر کے امتناعِ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔