صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہاریوں کو پناہ دینے و منشیات رکھنے پر چار مقدمات درج

  • ملتان
اشتہاریوں کو پناہ دینے و منشیات رکھنے پر چار مقدمات درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) قتل، ڈکیتی، راہزنی اور منشیات کے سنگین مقدمات میں مطلوب افراد کو پناہ دینے اور ۔۔۔

فرار کرانے پر چار الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔ تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس نے موضع احسانپور میں ریڈ کے دوران اشتہاری ملزم اقرار عرف اقراری بولا کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جو متعدد مقدمات میں مطلوب تھا، تاہم وہ اپنے ساتھی محمد عارف کی مدد سے فرار ہوگیا، ۔ اسی طرح چک 516 ٹی ڈی اے میں غلام مرتضیٰ نامی ملزم کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر بھگانے پر حقنواز سکنہ 516 ٹی ڈی اے کے خلاف دفعہ 212 کے تحت کارروائی کی گئی۔ علاوہ ازیں تھانہ محمود کوٹ پولیس نے گھلی چوک میں کارروائی کے دوران محمد عرفان سیال سکنہ پتی کھر سے 200 گرام چرس برآمد کر کے امتناعِ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن سے ملحقہ 3 کلو میٹر کی ریویمپنگ منظور

لائبریریوں کی ترویج و ترقی ، متعدد اہم اقدامات کی منظوری

بچوں کو معذوری سے بچائیں ، قطرے پلوائیں، ڈی سی قصور

انسٹیٹیوٹ آف ڈائیبٹیز اینڈ اینڈو کرونولوجی کو بر وقت مکمل کرنیکی ہدایت

بین الاقوامی کانفرنس برائے اپلائیڈ زوالوجی کا افتتاح

قریبی شہروں کو ای بس، میٹرو ٹرین سے منسلک کرنیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس